S&P 500-Wert Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synchrony Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Synchrony Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Synchrony Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Synchrony Financial-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 49,40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,024 Synchrony Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 78,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,25 USD wert. Damit wäre die Investition um 59,25 Prozent gestiegen.

Synchrony Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,86 Mrd. USD. Synchrony Financial-Anteile wurde am 31.07.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Synchrony Financial-Anteils lag damals bei 17,17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at