Synchrony Financial Aktie
WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035
|Synchrony Financial-Anlage
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Synchrony Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synchrony Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Synchrony Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Synchrony Financial-Anteile bei 28,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 349,406 Synchrony Financial-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 236,90 USD, da sich der Wert eines Synchrony Financial-Papiers am 22.10.2026 auf 75,09 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 162,37 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Synchrony Financial einen Börsenwert von 24,09 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Synchrony Financial-Aktie fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs des Synchrony Financial-Papiers lag damals bei 17,17 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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