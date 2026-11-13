Synchrony Financial Aktie
WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035
|Lukrativer Synchrony Financial-Einstieg?
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert Synchrony Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synchrony Financial-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Synchrony Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Synchrony Financial-Anteile an diesem Tag 73,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Synchrony Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 135,520 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 711,34 USD, da sich der Wert einer Synchrony Financial-Aktie am 12.11.2026 auf 71,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,89 Prozent verringert.
Der Synchrony Financial-Wert an der Börse wurde auf 22,42 Mrd. USD beziffert. Das Börsendebüt der Synchrony Financial-Aktie fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs des Synchrony Financial-Papiers lag damals bei 17,17 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synchrony Financial
Analysen zu Synchrony Financial
Aktien in diesem Artikel
|Synchrony Financial
|65,50
|1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.