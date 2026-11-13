Synchrony Financial Aktie

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WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035

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Lukrativer Synchrony Financial-Einstieg? 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Wert Synchrony Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synchrony Financial-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Synchrony Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Synchrony Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Synchrony Financial-Anteile an diesem Tag 73,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Synchrony Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 135,520 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 711,34 USD, da sich der Wert einer Synchrony Financial-Aktie am 12.11.2026 auf 71,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,89 Prozent verringert.

Der Synchrony Financial-Wert an der Börse wurde auf 22,42 Mrd. USD beziffert. Das Börsendebüt der Synchrony Financial-Aktie fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs des Synchrony Financial-Papiers lag damals bei 17,17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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