Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
|Performance im Blick
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Sysco-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Sysco-Papier bei 62,95 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sysco-Aktie investiert, befänden sich nun 158,856 Sysco-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 77,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 303,42 USD wert. Mit einer Performance von +23,03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Sysco belief sich zuletzt auf 37,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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