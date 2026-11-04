S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sysco-Aktien verdienen können.

Am 04.11.2023 wurden Sysco-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Sysco-Anteile bei 67,02 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Sysco-Aktie investiert hat, hat nun 1,492 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 74,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,58 USD wert. Mit einer Performance von +10,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Sysco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at