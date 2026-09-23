S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sysco-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sysco-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.09.2016 wurde die Sysco-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Sysco-Papier bei 49,55 USD. Bei einem Sysco-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,018 Sysco-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 78,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,77 USD wert. Mit einer Performance von +58,77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Sysco war somit zuletzt am Markt 38,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at