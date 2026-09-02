Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
|Hochrechnung
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sysco-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Sysco-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 80,55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sysco-Aktie investiert, befänden sich nun 1,241 Sysco-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 82,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,94 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,94 Prozent.
Zuletzt verbuchte Sysco einen Börsenwert von 38,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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