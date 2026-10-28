Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
|Lukrative Sysco-Anlage?
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28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sysco von vor einem Jahr verdient
Sysco-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 75,89 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Sysco-Aktie investierten, hätten nun 131,770 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 844,64 USD, da sich der Wert eines Sysco-Anteils am 27.10.2026 auf 82,30 USD belief. Damit wäre die Investition 8,45 Prozent mehr wert.
Der Sysco-Wert an der Börse wurde auf 40,54 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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