S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sysco von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Sysco-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Sysco-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 75,89 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Sysco-Aktie investierten, hätten nun 131,770 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 844,64 USD, da sich der Wert eines Sysco-Anteils am 27.10.2026 auf 82,30 USD belief. Damit wäre die Investition 8,45 Prozent mehr wert.

Der Sysco-Wert an der Börse wurde auf 40,54 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at