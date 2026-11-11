Sysco Aktie

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WKN: 859121 / ISIN: US8718291078

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Performance unter der Lupe 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Wert Sysco-Aktie: Wäre eine Sysco-Investition von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

Vor Jahren in Sysco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 11.11.2021 wurden Sysco-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sysco-Papier an diesem Tag 77,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Sysco-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,892 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sysco-Anteile wären am 10.11.2026 1 000,77 USD wert, da der Schlussstand 77,63 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,08 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Sysco belief sich zuletzt auf 38,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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