T-Mobile US Aktie

T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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Lohnender T-Mobile US-Einstieg? 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in T-Mobile US eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das T-Mobile US-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 141,81 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die T-Mobile US-Aktie investiert hat, hat nun 0,705 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der T-Mobile US-Aktie auf 182,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,59 Prozent.

Zuletzt ergab sich für T-Mobile US eine Börsenbewertung in Höhe von 195,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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