T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|T-Mobile US-Anlage
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit T-Mobile US-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die T-Mobile US-Anteile bei 147,49 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die T-Mobile US-Aktie investierten, hätten nun 67,801 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des T-Mobile US-Papiers auf 159,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 791,92 USD wert. Das entspricht einem Plus von 7,92 Prozent.
Insgesamt war T-Mobile US zuletzt 163,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: mandritoiu / Shutterstock.com
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