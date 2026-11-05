T-Mobile US Aktie

T-Mobile US ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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T-Mobile US-Anlage 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in T-Mobile US-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit T-Mobile US-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die T-Mobile US-Anteile bei 147,49 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die T-Mobile US-Aktie investierten, hätten nun 67,801 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des T-Mobile US-Papiers auf 159,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 791,92 USD wert. Das entspricht einem Plus von 7,92 Prozent.

Insgesamt war T-Mobile US zuletzt 163,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: mandritoiu / Shutterstock.com

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