S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in T-Mobile US-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit T-Mobile US-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die T-Mobile US-Anteile bei 45,88 USD. Bei einem T-Mobile US-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,798 T-Mobile US-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen T-Mobile US-Anteile wären am 26.08.2026 3 915,20 USD wert, da der Schlussstand 179,61 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 291,52 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von T-Mobile US belief sich jüngst auf 194,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at