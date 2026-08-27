T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Profitable T-Mobile US-Anlage?
|
27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit T-Mobile US-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die T-Mobile US-Anteile bei 45,88 USD. Bei einem T-Mobile US-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,798 T-Mobile US-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen T-Mobile US-Anteile wären am 26.08.2026 3 915,20 USD wert, da der Schlussstand 179,61 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 291,52 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von T-Mobile US belief sich jüngst auf 194,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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