T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Profitabler T-Mobile US-Einstieg?
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12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 12.11.2021 wurden T-Mobile US-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 118,24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in T-Mobile US-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,846 T-Mobile US-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,60 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Papiers am 11.11.2026 auf 172,16 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 45,60 Prozent.
Der T-Mobile US-Wert an der Börse wurde auf 179,02 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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