T-Mobile US Aktie

T-Mobile US ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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Profitabler T-Mobile US-Einstieg? 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen T-Mobile US-Investment verdienen können.

Am 12.11.2021 wurden T-Mobile US-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 118,24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in T-Mobile US-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,846 T-Mobile US-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,60 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Papiers am 11.11.2026 auf 172,16 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 45,60 Prozent.

Der T-Mobile US-Wert an der Börse wurde auf 179,02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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04.11.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
29.10.26 T-Mobile US Buy UBS AG
29.10.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
29.10.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
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