T-Mobile US Aktie

T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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T-Mobile US-Anlage 03.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in T-Mobile US-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die T-Mobile US-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das T-Mobile US-Papier bei 252,66 USD. Bei einem T-Mobile US-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,579 T-Mobile US-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (187,30 USD), wäre die Investition nun 7 413,12 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,87 Prozent abgenommen.

T-Mobile US markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 195,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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