S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren T-Mobile US-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.10.2023 wurde die T-Mobile US-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die T-Mobile US-Aktie 139,03 USD wert. Bei einem T-Mobile US-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,193 T-Mobile US-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 205,85 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Papiers am 07.10.2026 auf 167,65 USD belief. Damit wäre die Investition 20,59 Prozent mehr wert.

T-Mobile US war somit zuletzt am Markt 177,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at