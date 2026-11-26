Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in T-Mobile US gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit T-Mobile US-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die T-Mobile US-Aktie bei 206,73 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die T-Mobile US-Aktie investierten, hätten nun 48,372 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des T-Mobile US-Papiers auf 166,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 041,89 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,58 Prozent eingebüßt.

Alle T-Mobile US-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 177,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at