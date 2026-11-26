T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Rentable T-Mobile US-Anlage?
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in T-Mobile US von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit T-Mobile US-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die T-Mobile US-Aktie bei 206,73 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die T-Mobile US-Aktie investierten, hätten nun 48,372 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des T-Mobile US-Papiers auf 166,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 041,89 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,58 Prozent eingebüßt.
Alle T-Mobile US-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 177,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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