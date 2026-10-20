T. Rowe Price Group Aktie

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WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088

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Profitable T Rowe Price Group-Investition? 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T Rowe Price Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in T Rowe Price Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das T Rowe Price Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 96,33 USD. Bei einem T Rowe Price Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,038 T Rowe Price Group-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,91 USD, da sich der Wert eines T Rowe Price Group-Papiers am 19.10.2026 auf 100,10 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,91 Prozent vermehrt.

T Rowe Price Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,55 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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