T. Rowe Price Group Aktie
WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088
|Lukrative T Rowe Price Group-Anlage?
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06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in T Rowe Price Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der T Rowe Price Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die T Rowe Price Group-Aktie bei 67,34 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in T Rowe Price Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,850 T Rowe Price Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 543,36 USD, da sich der Wert einer T Rowe Price Group-Aktie am 05.10.2026 auf 103,93 USD belief. Mit einer Performance von +54,34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der T Rowe Price Group-Wert an der Börse wurde auf 22,20 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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