T. Rowe Price Group Aktie

T. Rowe Price Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative T Rowe Price Group-Anlage? 06.10.2026 16:03:44

S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in T Rowe Price Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in T Rowe Price Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der T Rowe Price Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die T Rowe Price Group-Aktie bei 67,34 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in T Rowe Price Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,850 T Rowe Price Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 543,36 USD, da sich der Wert einer T Rowe Price Group-Aktie am 05.10.2026 auf 103,93 USD belief. Mit einer Performance von +54,34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der T Rowe Price Group-Wert an der Börse wurde auf 22,20 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu T. Rowe Price Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu T. Rowe Price Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

T. Rowe Price Group Inc. 91,88 -0,51% T. Rowe Price Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen