S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in T Rowe Price Group von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen T Rowe Price Group-Investment verlieren können.

Am 13.10.2025 wurde das T Rowe Price Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die T Rowe Price Group-Aktie bei 105,36 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die T Rowe Price Group-Aktie investiert, befänden sich nun 94,913 T Rowe Price Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 869,97 USD, da sich der Wert eines T Rowe Price Group-Anteils am 12.10.2026 auf 103,99 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 1,30 Prozent.

T Rowe Price Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at