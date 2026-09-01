T. Rowe Price Group Aktie
WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088
|T Rowe Price Group-Performance im Blick
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T Rowe Price Group-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit T Rowe Price Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 221,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,249 T Rowe Price Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 035,29 USD, da sich der Wert eines T Rowe Price Group-Papiers am 31.08.2026 auf 111,28 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 49,65 Prozent.
Zuletzt verbuchte T Rowe Price Group einen Börsenwert von 23,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu T. Rowe Price Group Inc.
Analysen zu T. Rowe Price Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|T. Rowe Price Group Inc.
|94,16
|-1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.