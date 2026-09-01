S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T Rowe Price Group-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die T Rowe Price Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit T Rowe Price Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 221,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,249 T Rowe Price Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 035,29 USD, da sich der Wert eines T Rowe Price Group-Papiers am 31.08.2026 auf 111,28 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 49,65 Prozent.

Zuletzt verbuchte T Rowe Price Group einen Börsenwert von 23,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at