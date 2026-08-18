S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T Rowe Price Group-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die T Rowe Price Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die T Rowe Price Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 106,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die T Rowe Price Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,938 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der T Rowe Price Group-Aktie auf 110,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,58 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,58 Prozent angewachsen.

Der T Rowe Price Group-Wert an der Börse wurde auf 23,60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at