T. Rowe Price Group Aktie
WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088
|Frühe Investition
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T Rowe Price Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die T Rowe Price Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 106,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die T Rowe Price Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,938 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der T Rowe Price Group-Aktie auf 110,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,58 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,58 Prozent angewachsen.
Der T Rowe Price Group-Wert an der Börse wurde auf 23,60 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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