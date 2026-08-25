T. Rowe Price Group Aktie
WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088
|Lohnendes T Rowe Price Group-Investment?
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T Rowe Price Group von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem T Rowe Price Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 109,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,116 T Rowe Price Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 1 023,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 2,37 Prozent.
T Rowe Price Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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