S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T Rowe Price Group von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die T Rowe Price Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem T Rowe Price Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 109,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,116 T Rowe Price Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 1 023,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 2,37 Prozent.

T Rowe Price Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at