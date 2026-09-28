S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tapestry-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Tapestry-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Tapestry-Aktie an diesem Tag 35,90 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,855 Tapestry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 172,14 USD, da sich der Wert einer Tapestry-Aktie am 25.09.2026 auf 113,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 217,21 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Tapestry bezifferte sich zuletzt auf 22,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at