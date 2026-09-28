Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
|Tapestry-Anlage im Blick
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Tapestry-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Tapestry-Aktie an diesem Tag 35,90 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,855 Tapestry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 172,14 USD, da sich der Wert einer Tapestry-Aktie am 25.09.2026 auf 113,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 217,21 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Tapestry bezifferte sich zuletzt auf 22,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tapestry
|
16:03
|S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.09.26
|S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.09.26
|S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.09.26
|S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
31.08.26
|S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Tapestry
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tapestry
|99,22
|-0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.