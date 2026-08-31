Tapestry Aktie

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WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072

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Lukrativer Tapestry-Einstieg? 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tapestry-Aktie Investoren gebracht.

Das Tapestry-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,18 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,619 Tapestry-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 328,68 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Papiers am 28.08.2026 auf 125,49 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 228,68 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Tapestry belief sich jüngst auf 25,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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