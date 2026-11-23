Vor Jahren in Tapestry eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Tapestry-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38,38 USD. Bei einem Tapestry-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,606 Tapestry-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tapestry-Aktie auf 120,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 312,71 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 212,71 Prozent vermehrt.

Alle Tapestry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at