Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
|Profitable Tapestry-Anlage?
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Tapestry-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38,38 USD. Bei einem Tapestry-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,606 Tapestry-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tapestry-Aktie auf 120,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 312,71 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 212,71 Prozent vermehrt.
Alle Tapestry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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