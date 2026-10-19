S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tapestry-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Tapestry-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,055 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 131,32 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Papiers am 16.10.2026 auf 120,18 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 213,13 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Tapestry eine Börsenbewertung in Höhe von 24,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at