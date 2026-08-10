S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tapestry-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Tapestry-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Tapestry-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 109,09 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,917 Tapestry-Aktien. Die gehaltenen Tapestry-Anteile wären am 07.08.2026 148,83 USD wert, da der Schlussstand 162,36 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 48,83 Prozent.

Der Tapestry-Wert an der Börse wurde auf 32,78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at