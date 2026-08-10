Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
|Lohnende Tapestry-Investition?
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Tapestry-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Tapestry-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 109,09 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,917 Tapestry-Aktien. Die gehaltenen Tapestry-Anteile wären am 07.08.2026 148,83 USD wert, da der Schlussstand 162,36 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 48,83 Prozent.
Der Tapestry-Wert an der Börse wurde auf 32,78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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