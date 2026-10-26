Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
|Rentabler Tapestry-Einstieg?
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26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Tapestry-Papier statt. Diesen Tag beendete das Tapestry-Papier bei 35,72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 279,955 Tapestry-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 30 898,66 USD, da sich der Wert einer Tapestry-Aktie am 23.10.2026 auf 110,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 208,99 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Tapestry belief sich zuletzt auf 21,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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