S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tapestry-Aktie gebracht.

Am 07.09.2025 wurden Tapestry-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Tapestry-Anteile bei 104,18 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,599 Tapestry-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 122,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 172,39 USD wert. Damit wäre die Investition um 17,24 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Tapestry eine Marktkapitalisierung von 24,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at