S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Tapestry-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Tapestry-Aktie bei 31,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 322,269 Tapestry-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 38 185,63 USD, da sich der Wert einer Tapestry-Aktie am 11.09.2026 auf 118,49 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 281,86 Prozent zugenommen.

Tapestry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,56 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at