Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
|Aktionärsvergütung
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12.11.2026 16:36:23
S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tapestry-Aktionäre freuen
Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Tapestry am 11.11.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 1,60 USD. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 14,29 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Tapestry beläuft sich auf 326,10 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 8,95 Prozent.
Dividendenrendite im Blick
Der Tapestry-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 133,34 USD. Die Tapestry-Dividendenrendite für 2026 beträgt 1,10 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 1,61 Prozent.
Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite
Innerhalb von 1 Jahr ist der Tapestry-Kurs via New York 28,24 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 29,29 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Tapestry
Für 2027 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,85 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,39 Prozent anziehen.
Basisinformationen zu Tapestry
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Tapestry beläuft sich aktuell auf 26,606 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Tapestry verfügt über ein KGV von aktuell 20,09. Der Umsatz von Tapestry betrug in 2026 8,004 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 7,27 USD.
Redaktion finanzen.at
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