Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
|Lohnendes Target-Investment?
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23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Target-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Target-Aktie betrug an diesem Tag 94,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,610 Target-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 158,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 677,56 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,76 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Target eine Börsenbewertung in Höhe von 69,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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