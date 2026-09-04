S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Target-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Target-Aktie Anlegern gebracht.

Das Target-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Target-Aktie bei 125,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,797 Target-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 130,66 USD, da sich der Wert eines Target-Papiers am 03.09.2026 auf 164,01 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 30,66 Prozent.

Am Markt war Target jüngst 74,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at