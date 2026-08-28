S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Target-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Target-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.08.2025 wurde die Target-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 96,81 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Target-Aktie investiert, befänden sich nun 103,295 Target-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 165,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 139,76 USD wert. Mit einer Performance von +71,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Target wurde am Markt mit 74,51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at