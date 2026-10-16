S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Target von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Target-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Target-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 68,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Target-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,468 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 229,97 USD, da sich der Wert eines Target-Papiers am 15.10.2026 auf 156,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 129,97 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Target belief sich zuletzt auf 70,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at