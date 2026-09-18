Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
|Lukrativer Target-Einstieg?
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Target-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Target-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Target-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 69,23 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Target-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 144,446 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 159,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 086,81 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +130,87 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Target belief sich zuletzt auf 70,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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