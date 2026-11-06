Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
|Target-Anlage
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel hätte eine Investition in Target von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Target-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Target-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 254,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,393 Target-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Target-Aktien wären am 05.11.2026 62,12 USD wert, da der Schlussstand 157,95 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37,88 Prozent.
Alle Target-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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