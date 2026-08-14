Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
|Langfristige Performance
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Target von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Target-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 261,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Target-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,382 Target-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 59,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155,51 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40,54 Prozent verkleinert.
Der Target-Wert an der Börse wurde auf 70,16 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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