S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Target von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Target-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Target-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 261,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Target-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,382 Target-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 59,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155,51 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40,54 Prozent verkleinert.

Der Target-Wert an der Börse wurde auf 70,16 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at