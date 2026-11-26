Teledyne Technologies Aktie
WKN: 926932 / ISIN: US8793601050
|Rentable Teledyne Technologies-Anlage?
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teledyne Technologies von vor 10 Jahren eingefahren
Am 26.11.2016 wurde die Teledyne Technologies-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Teledyne Technologies-Aktie letztlich bei 124,97 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,002 Teledyne Technologies-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 5 034,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 629,12 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 403,42 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Teledyne Technologies belief sich zuletzt auf 28,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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