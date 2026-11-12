S&P 500-Wert Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teledyne Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Teledyne Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Teledyne Technologies-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Teledyne Technologies-Anteile bei 382,80 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 26,123 Teledyne Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 651,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 009,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,09 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Teledyne Technologies belief sich jüngst auf 29,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at