Teledyne Technologies Aktie
WKN: 926932 / ISIN: US8793601050
|Frühe Anlage
|
22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Teledyne Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teledyne Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 22.10.2021 wurde das Teledyne Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 446,16 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Teledyne Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22,413 Anteilen. Die gehaltenen Teledyne Technologies-Papiere wären am 21.10.2026 14 122,74 USD wert, da der Schlussstand 630,10 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,23 Prozent zugenommen.
Teledyne Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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