Teledyne Technologies Aktie
WKN: 926932 / ISIN: US8793601050
|Rentabler Teledyne Technologies-Einstieg?
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Teledyne Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Teledyne Technologies von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Teledyne Technologies-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 550,12 USD. Bei einem Teledyne Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,818 Teledyne Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 686,49 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 247,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,79 Prozent.
Jüngst verzeichnete Teledyne Technologies eine Marktkapitalisierung von 31,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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