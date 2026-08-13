S&P 500-Wert Teledyne Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Teledyne Technologies von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Teledyne Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Teledyne Technologies-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 550,12 USD. Bei einem Teledyne Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,818 Teledyne Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 686,49 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 247,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,79 Prozent.

Jüngst verzeichnete Teledyne Technologies eine Marktkapitalisierung von 31,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at