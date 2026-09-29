S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor einem Jahr eingebracht

Das Teradyne-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Teradyne-Anteile an diesem Tag 134,33 USD wert. Bei einem Teradyne-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,444 Teradyne-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Teradyne-Aktie auf 401,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 874,19 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 29 874,19 USD, was einer positiven Performance von 198,74 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Teradyne betrug jüngst 62,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at