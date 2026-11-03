S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teradyne-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Teradyne-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Teradyne-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 87,70 USD. Bei einem Teradyne-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,403 Teradyne-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 976,17 USD, da sich der Wert eines Teradyne-Anteils am 02.11.2026 auf 261,01 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 197,62 Prozent erhöht.

Insgesamt war Teradyne zuletzt 42,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at