S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teradyne-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Teradyne-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Teradyne-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Teradyne-Aktie an diesem Tag bei 100,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,993 Teradyne-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 444,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 441,57 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 341,57 Prozent.

Zuletzt verbuchte Teradyne einen Börsenwert von 69,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at