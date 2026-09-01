Teradyne Aktie

Teradyne für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859892 / ISIN: US8807701029

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Lohnende Teradyne-Investition? 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teradyne-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Teradyne-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Teradyne-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Teradyne-Papier an diesem Tag bei 118,24 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teradyne-Aktie investiert, befänden sich nun 8,457 Teradyne-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 2 958,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 349,83 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 195,86 Prozent zugenommen.

Teradyne war somit zuletzt am Markt 55,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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