Bei einem frühen Teradyne-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Teradyne-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Teradyne-Anteile bei 165,97 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Teradyne-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,025 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 1 406,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 233,51 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 40,69 Prozent.

Der Teradyne-Wert an der Börse wurde auf 32,17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at