Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|Rentabler Teradyne-Einstieg?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teradyne-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Teradyne-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Teradyne-Anteile bei 165,97 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Teradyne-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,025 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 1 406,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 233,51 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 40,69 Prozent.
Der Teradyne-Wert an der Börse wurde auf 32,17 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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