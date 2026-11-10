Teradyne Aktie

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WKN: 859892 / ISIN: US8807701029

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Lohnendes Teradyne-Investment? 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teradyne von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Teradyne-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Teradyne-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 142,01 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Teradyne-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,418 Teradyne-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Teradyne-Papiers auf 246,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 322,72 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 73,23 Prozent.

Der Marktwert von Teradyne betrug jüngst 33,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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