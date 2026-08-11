S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Tesla-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Tesla-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Tesla-Aktie bei 14,99 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 666,933 Tesla-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 220 674,94 USD, da sich der Wert eines Tesla-Anteils am 10.08.2026 auf 330,88 USD belief. Damit wäre die Investition um 2 106,75 Prozent gestiegen.

Tesla wurde am Markt mit 1,30 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at