Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Tesla-Investition im Blick
|
11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Tesla-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Tesla-Aktie bei 14,99 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 666,933 Tesla-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 220 674,94 USD, da sich der Wert eines Tesla-Anteils am 10.08.2026 auf 330,88 USD belief. Damit wäre die Investition um 2 106,75 Prozent gestiegen.
Tesla wurde am Markt mit 1,30 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Zigres / Shutterstock.com