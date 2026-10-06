Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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Profitable Tesla-Anlage? 06.10.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Tesla-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Tesla-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Tesla-Papiers betrug an diesem Tag 13,40 USD. Bei einem Tesla-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,627 Tesla-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 378,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 263,43 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2 726,34 Prozent gesteigert.

Tesla wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,50 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ROBYN BECK/AFP/Getty Images

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